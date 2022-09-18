Ночной портье отеля в Петербурге стала жертвой сексуальных домогательств постояльца

Иностранца задержали по подозрению в сексуальном насилии над сотрудницей отеля в Невском районе.



В полицию сообщение о ЧП в отеле на проспекте Обуховской Обороны поступило накануне около четырех утра, стало известно «Фонтанке» 18 сентября. Звонившая сообщила, что её 20-летнюю племянницу, которая работает там ночным портье домогался один из гостей.



Прибывший на место наряд полиции задержал в отеле 25-летнего гражданина Азербайджана, который не состоит на миграционном учете и прибыл в РФ 9 дней назад.

