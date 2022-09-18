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    Ночной портье отеля в Петербурге стала жертвой сексуальных домогательств постояльца

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    Иностранца задержали по подозрению в сексуальном насилии над сотрудницей отеля в Невском районе.

    В полицию сообщение о ЧП в отеле на проспекте Обуховской Обороны поступило накануне около четырех утра, стало известно «Фонтанке» 18 сентября. Звонившая сообщила, что её 20-летнюю племянницу, которая работает там ночным портье домогался один из гостей.

    Прибывший на место наряд полиции задержал в отеле 25-летнего гражданина Азербайджана, который не состоит на миграционном учете и прибыл в РФ 9 дней назад.

    Пострадавшая рассказала, что гость стал к ней приставать около половины третьего ночи, несмотря на все её крики и возражения, и совершил над ней насильственные действия сексуального характера.

    Возбуждено уголовное дело. Мужчину после допроса в СК отправили в камеру временного содержания.

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