Ночной портье отеля в Петербурге стала жертвой сексуальных домогательств постояльца

Иностранца задержали по подозрению в сексуальном насилии над сотрудницей отеля в Невском районе.
В полицию сообщение о ЧП в отеле на проспекте Обуховской Обороны поступило накануне около четырех утра, стало известно «Фонтанке» 18 сентября. Звонившая сообщила, что её 20-летнюю племянницу, которая работает там ночным портье домогался один из гостей.
Прибывший на место наряд полиции задержал в отеле 25-летнего гражданина Азербайджана, который не состоит на миграционном учете и прибыл в РФ 9 дней назад.
Пострадавшая рассказала, что гость стал к ней приставать около половины третьего ночи, несмотря на все её крики и возражения, и совершил над ней насильственные действия сексуального характера.
Возбуждено уголовное дело. Мужчину после допроса в СК отправили в камеру временного содержания.