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    Мужчина в шляпе залез в дом пенсионерки на севере Петербурга, пока она спала. Он прихватил бутылку и то, что поместилось в руках

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    Полиция Курортного района ищет ухаря, который залез в частный дом в Комарово. Его не смутили крики хозяйки-пенсионерки.

    Инцидент произошел на Лесной улице накануне между часом и двумя ночи, стало известно «Фонтанке» 18 сентября. В дом 78-летней женщины, разбив окно веранды, забрался мужчина на вид лет 20–25 в шляпе. Не смотря на возмущение хозяйки, он забрал бытовую технику и алкоголь. И ушел тем же путем.

    Сумму ущерба пенсионерка оценила в 5500 рублей.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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