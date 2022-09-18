Мужчина в шляпе залез в дом пенсионерки на севере Петербурга, пока она спала. Он прихватил бутылку и то, что поместилось в руках

Полиция Курортного района ищет ухаря, который залез в частный дом в Комарово. Его не смутили крики хозяйки-пенсионерки.
Инцидент произошел на Лесной улице накануне между часом и двумя ночи, стало известно «Фонтанке» 18 сентября. В дом 78-летней женщины, разбив окно веранды, забрался мужчина на вид лет 20–25 в шляпе. Не смотря на возмущение хозяйки, он забрал бытовую технику и алкоголь. И ушел тем же путем.
Сумму ущерба пенсионерка оценила в 5500 рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».