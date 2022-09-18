Под Выборгом горел Lexus экс-сотрудника петербургского НИИ. Мужчина судится с бывшим работодателем

В Выборгском районе Ленинградской области на участке бывшего сотрудника петербургского научно-исследовательского института горела иномарка. Подробности происшествия сообщает 47news.
По информации издания, ночью 17 сентября в полицию Выборга обратился 68-летний житель садоводства СКИФ у посёлка Яковлево. Полыхавшая машина Lexus RX200 принадлежит его супруге. Огонь удалось потушить, но машину он успел повредить.
Возбуждено уголовное дело об уничтожении или повреждении имущества путём поджога.
Известно, что хозяин участка долго работал в НИИ Петербурга на ведущих ролях. Между мужчиной и его бывшим работодателем сейчас идет судебное разбирательство.