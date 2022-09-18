«Так размотаться в пустом городе». Три человека пострадали в ДТП на съезде с Литейного моста

На съезде с Литейного моста юный водитель на «китайце» вылетел на встречку и уехал в больницу, забрав с собой водителя и пассажира «Тойоты».
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД 18 сентября, столкновение произошло в 5:10 утра, когда 19-летний на автомобиле «Хавал» двигался по улице Академика Лебедева в сторону Литейного моста, вылетел на встречную полосу и врезался в ехавшую по ней «Тойоту Аурис». Виновник ДТП, а также 25-летний водитель «Тойоты» и его пассажирка в состоянии средней тяжести были госпитализированы.
Очевидцы в социальных сетях удивляются тому, как могла такая авария произойти в пустом городе, и предполагают, что дорога после ночного дождя была скользкой.
По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.