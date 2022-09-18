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    Молодой отец поссорился с другом и схватился за ножницы на юге Петербурга

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    Жителя Красносельского района увезли в больницу после встречи с товарищем, который схватился за ножницы.

    Конфликт у 28-летнего хозяина квартиры на проспекте Маршала Жукова с 24-летнем гостем произошел накануне около четырех дня, стало известно «Фонтанке» 18 сентября. Последний, по предварительной информации, взял ножницы и четыре раза удали в грудь друга.

    Пострадавшего увезли в тяжелом состоянии и поместили в реанимацию городской больницы № 26. Подозреваемого увезли в отдел полиции. Он, судя по соцсетям, недавно женился и стал отцом. Молодой человек любит постить фото с пистолетом.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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