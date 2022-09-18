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    Беглов получил из рук мариупольской школьницы плюшевого медведя. Он предназначается Путину

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    Во время поездки в Мариуполь губернатор Петербурга Александр Беглов получил из рук школьницы игрушечного медведя. Видео с вручением подарка опубликовали в соцсетях петербургского главы 18 сентября.

    Автор: Страница губернатора Петербурга Александра Беглова во «ВКонтакте»

    «Мишка никогда не бросит свою тайгу. И Россия никогда не бросит нас. Поэтому мы хотим подарить Владимиру Владимировичу Путину этого медвежонка», — говорит в ролике девочка и передает игрушку губернатору.

    Глава города пообещал передать подарок президенту России Путину.

    В публикации в соцсетях губернатора говорится, что он тоже сделал девочке подарок: «В ответ подарил ей настольную игру. Будет за чем скоротать вечер, когда сделаны уроки».

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