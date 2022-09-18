«Он шевелится еще». На ЗСД столкнулись два грузовика, один из водителей погиб на месте

Полиция Петербурга устанавливает обстоятельства смертельного ДТП на ЗСД. Авария произошла на 38 километре дороги накануне около 23.20, сообщает пресс-служба ГУ МВД 18 сентября.
читатель «Фонтанки» Виталий
По предварительной информации, 45-летний водитель «МАНа» двигался от КАД до пункта оплаты Белоостров, и пока по неизвестной причине врезался в стоящий в крайнем правом ряду автомобиль «Ман». На место страшной аварии вызвали скорую и МЧС, до их приезда остановившиеся водители пытались помочь зажатому в кабине водителю. «Он еще шевелится, не надо не трогай его пока», — говорят они на видео очевидца, которое он прислал «Фонтанке».
В результате ДТП мужчина погиб на месте происшествия.