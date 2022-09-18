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    «Он шевелится еще». На ЗСД столкнулись два грузовика, один из водителей погиб на месте

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    Полиция Петербурга устанавливает обстоятельства смертельного ДТП на ЗСД. Авария произошла на 38 километре дороги накануне около 23.20, сообщает пресс-служба ГУ МВД 18 сентября.

    читатель «Фонтанки» Виталий

    По предварительной информации, 45-летний водитель «МАНа» двигался от КАД до пункта оплаты Белоостров, и пока по неизвестной причине врезался в стоящий в крайнем правом ряду автомобиль «Ман». На место страшной аварии вызвали скорую и МЧС, до их приезда остановившиеся водители пытались помочь зажатому в кабине водителю. «Он еще шевелится, не надо не трогай его пока», — говорят они на видео очевидца, которое он прислал «Фонтанке».

    В результате ДТП мужчина погиб на месте происшествия.

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