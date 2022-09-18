Мальчика из неблагополучной семьи нашли мертвым у многоэтажки в Петербурге. Возбуждено дело о «склонении к совершению самоубийства»

В полицию первое сообщение о том, что у дома 62, корпус 1 по проспекту Маршала Жукова лежит тело мужчины, поступило через единую службу 112 накануне в 9 утра, стало известно «Фонтанке» 18 сентября. Когда на место прибыл наряд, то выяснилось, что погибший — ребенок.

Следственный комитет устанавливает обстоятельства гибели 11-летнего ребенка в Кировском районе Петербурга. Его тело нашли утром у многоэтажки.

11-летний третьеклассник жил в соседнем доме, с 43-летней матерью, которая работает помощником повара в кафе, и 4-летним братом.

Мать в 2021 и 2022 годах неоднократно привлекалась к административной ответственности за «неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Семья состоит на учете в ПДН. Сам погибший мальчик стоял на учете в ПНД, но суицидальных мыслей ранее не высказывал.

Возбуждено уголовное дело по статье «склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства».