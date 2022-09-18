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    COVID-19

    Гинцбург: В России смертность от COVID-19 выросла в 3,5 раза

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    В России летальность от COVID-19 за прошедшие полтора месяца выросла в 3,5 раза. Об этом заявил ТАСС директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

    «Смертность [от ковида] выросла в 3,5 раза. Она может вырасти до 200 смертей в сутки, потом выйдем на плато», — сказал он.

    По его мнению, может и наблюдаться значительный рост суточной заболеваемости, однако «система здравоохранения с этим справится».

    Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологическая ситуация в стране по ковиду управляемая. По ее словам, сейчас волна заболеваемости уходит из Москвы и Петербурга в регионы.

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