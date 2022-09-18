Свято место пусто не бывает: что написано в трудовой книжке у священников в России

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Поделиться Поделиться





Профессия священнослужителя, казалось бы, в представлении не нуждается. При этом мирские детали этой работы мало кому известны: заключают ли со священниками трудовой договор, есть ли у них трудовая книжка и пенсия. Как вообще становятся священниками. Редакция «Фонтанки» рассказывает.

Кесарю — кесарево



Заявления о том, что служба — это не работа, а у священнослужителей нет зарплаты и прочих прелестей рядового сотрудника — всего лишь миф, рассказали священнослужители «Фонтанке». Церковь как работодатель вполне официальное заведение со всеми условиями труда и документами.«Всё есть, как и во всех организациях», — подчеркнул Анатолий Першин, настоятель храма Василия Великого в Осиновой роще.

С точки зрения российского корпоративного права, Русская православная церковь — это некоммерческая религиозная организация. Со своим ИНН, регистрацией в ПФР и ФНС и прочими атрибутами самого обычного (со своей спецификой, конечно), юридического лица. Его учредителем значится другое юрлицо, со своим адресом и ИНН — «Московская патриархия». В записях о ее учредителях, в свою очередь, указано вполне понятное обывательским умом, но не очень — юридическим: «ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ». Без указания персоналий. Но вот в руководителях «Патриархии» — совершенно понятный Гундяев Владимир Михайлович. Со своим ИНН, и именно так патриарха видит ФНС.

К слову, неверно думать, что особый статус этого юрлица оберегает его от самых обычных неприятностей, которым подвержены простые смертные. К примеру, в 2016 году по адресу регистрации Русской православной церкви в Москве (Чистый переулок, д. 5) нагрянуло МЧС. Насчитали семь нарушений пожарной безопасности. Выписали должностному лицу (не патриарху) предупреждений. Все как у людей. А в принадлежащие Московскому патриархату помещения МЧС, судя по отчетам в открытых источниках, ходит как на работу каждый год и порой не по одному разу. Понятно — здания все старинные, при проектировании современные СНИПы не учитывались. Так что будьте добры. И штрафы выписывают, и предупреждения выносят. А в 2017 году в РПЦ приходил с проверкой уже Роструд. Правда, нарушений никаких не нашел.

«Московская патриархия» активно отстаивает интересы в судах. За последние 10 лет это юрлицо участвовало в 80 процессах. Как правило, в качестве третьей стороны, представляя интересы своих многочисленных «дочек», то есть учрежденных ею некоммерческих организаций — местных приходов. Почти всегда это споры с местными властями за землю и другую недвижимость. Однако попадаются и сложные случаи — как, например, требование «Мособлгаза» о сносе одного из храмов в Подмосковье, который почему-то оказался возведен на трассе газопровода. Короче, у юристов Московской патриархии мирских дел хватает.

Отчисляют в церквях и налоги. Хотя от земельного и имущественного налога религиозные учреждения освобождают, остается, например, транспортный налог. Все очень непросто с НДС — почти все, за что церковь берет деньги, от него освобождено — все услуги и товары религиозного характера. Но, если, например, она будет сдавать в коммерческую аренду свои площади, от НДС никуда будет не деться.

Что касается налога на прибыль, с ним все тоже непросто. Технически, согласно Налоговому кодексу, РПЦ является плательщиком этого налога. Однако есть ряд исключений — к примеру, при расчете налоговой базы не учитываются доходы от религиозной деятельности. Не считаются также и целевые взносы — пожертвования, гранты и пр. Но есть нюанс — чтобы исключить эти поступления из налоговой базы, надо доказать в отчете в ФНС, что все они были потрачены на уставную деятельность. Так что хватает простых человеческих хлопот и церковным бухгалтерам.

Должность — священник Петербургская епархия — это отдельное юрлицо. Официальное название: «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЕПАРХИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)». Оно тоже имеет статус религиозной организации, единственный учредитель — «Московский патриархат». В, если так можно выразиться, офис епархии в Александро-Невской лавре (наб. Монастырки, 1) МЧС по вполне понятным причинам также наведывается часто. Претензии ответственные лица слышат точно такие же, как и все: «Пожарный гидрант № 2 находится в неисправном состоянии (низкое давление в сети)», — и все такое прочее.

Уже у епархии в качестве учрежденных ею некоммерческих организаций — многочисленные приходы соборов, храмов и церквей по всему городу, а также отдаленные монастыри. Митрополит-то у нас не только Санкт-Петербургский, но и Ладожский. И уже вот в этих «внучатых» для РПЦ (в юридическом смысле слова) юрлицах и значатся руководителями действующие настоятели. Разумеется, для этого им приходится предъявлять паспорт, ИНН, СНИЛС и все остальные юридически документы. Согласно 24 статье Федерального закона № 125 от 1997 года («О свободе совести и о религиозных объединениях»), церковь вправе заключать трудовые договоры с обычными работниками — продавцами в церковных лавках, учителями в воскресной школе и так далее. При этом на священнослужителей нормы, прописанные в законе, не распространяются — трудовые договоры с ними обычно никто не заключает, разъясняют на сайте Московской епархии юристы. Однако это не значит, что священнослужители по месту работы автоматически лишаются всех благ мирских. Пунктом 4 этого же закона определено, что они подлежат социальному и пенсионному обеспечению и социальному страхованию, так что в старости без хлеба насущного они не останутся.

При этом у священников, как и у всех, есть еще и трудовая книжка. Ее заводит епархия: когда владыка дает батюшке приход, в пункте «организация» указывают адрес этой церкви, рассказал протоиерей одной из региональных епархий Иоанн Бабяк. Должности и карьерные перспективы в сфере духовной тоже имеются. «Уже на 3–4 курсе семинарии можно стать священнослужителем, и тебя могут рукоположить в батюшку. А потом уже можно дальше продвигаться по карьерной лестнице: от священника к епископу и так далее. Тогда меняется и должность в трудовой книжке», — пояснил он.

Хотя трудовой договор со священниками обычно никто не заключает, подношениями и благодарностями они не живут. По нормам Трудового кодекса, каждая религиозная организация должна платить сотрудникам зарплаты не ниже МРОТ и, как оказалось, действительно платит.



«У священников есть фиксированная зарплата, и зависит она от должности. Например, мой оклад — примерно 10 тысяч рублей. При каждом приходе есть бухгалтерия, где ведутся расчеты и учет нужных документов, в том числе и для продавцов в церковной лавке и учителей в воскресной школе. 26% оклада уходит в Пенсионный фонд, так что пенсия нас тоже ждет», — пояснил Иоанн Бабяк.



Размер доходов священника лишь отчасти зависит от объема собираемых его церковью средств. В основном они расходуются на другие статьи, в том числе оплату труда других сотрудников. Порядок этих отношений описывается в особом документе РПЦ: «Положение о материальной и социальной поддержке священнослужителей, церковнослужителей и работников религиозных организаций Русской православной церкви, а также членов их семей». В частности, в нем говорится, что размер зарплаты работников, состоящих в трудовых отношениях с епархиями и приходами, включая работников, отвечающих за образовательную, социальную и молодежную деятельность — регентов, певцов, чтецов, псаломщиков, сотрудников бухгалтерии и т.д., — определяется штатным расписанием, исходя из реальной занятости работника, его квалификации и объема работы. В любом случае размер такой заработной платы не должен быть ниже установленного минимального размера оплаты труда. Отдельно рекомендуется индексировать в соответствии с инфляцией размер содержания священнослужителей и церковнослужителей, а также заработную плату работников РПЦ.

Как стать священником?



Оказалось, что священникам тоже обязательно нужно получать высшее образование, так что сбежать от ЕГЭ в монастырь не выйдет. При этом во всех духовных семинариях учеба бесплатная, подчеркнул Анатолий Першин, так что православию в России учат бескорыстно.



Однако роль священника — далеко не для всех желающих. В духовные академии, как и в другие учебные заведения, есть отбор на бюджетные места по результатам экзаменов. Например, в петербургской Духовной академии на направление «Подготовка служителей Русской Православной Церкви» нужно сдать ЕГЭ по русскому языку и истории и вступительные испытания: профессиональное испытание, где проверяют знания библейской истории, катехизиса и православного богослужения, и собеседование, на котором просят прочесть молитвы.



«Сейчас нужно обязательно сдавать ЕГЭ и после школы поступать в семинарию, но, по сути, ты уже с юношеского возраста должен быть близким к церкви: приходить на службу и помогать священнослужителям. Когда приходит время поступления, батюшка прихода может дать рекомендацию в семинарию, и это повлияет на результаты отбора», — рассказал Иоанн Бабяк. Списать незнание на то, что в школе этого не проходили, не выйдет: отбирают в семинарию по опытности в том числе. К моменту поступления уже нужно уметь читать и писать на церковнославянском и знать молитвы, объяснил он.



В отличие от вузов для простых смертных, в семинариях от священников требуют побольше документов. Например, в Петербургскую духовную академию необходимо написать автобиографию, в которой нужно указать храм, где крестили, вредные привычки, профессию родителей и «был ли судим церковным или гражданским судом». В анкете, которую тоже нужно отправить с другими документами, нужно указать имя святого, в честь которого назвали абитуриента, и ссылки на странички в социальных сетях.



Чтобы быть допущенным до вступительных испытаний, также недостаточно подписать привычное согласие об обработке персональных данных: нужно заполнить специальное прошение и попросить благословения на поступление. Кроме того, путь в Духовную академию, судя по формулировке в прошении, — дорога в один конец. «В случае моего поступления в Академию обязуюсь после окончания обучения приступить к служению в Русской Православной Церкви в соответствии с распределением Учебного комитета Русской Православной Церкви», — гласит образец документа на сайте Духовной академии.



Денис Лебедев, Милена Солдатенко, «Фонтанка, ру»









