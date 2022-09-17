    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 11

    3 м/с, южн

    744мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd60.03eur59.87
    Неприятности в ФинляндииКуда пойти на выходныхУмер МасленниковОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    В Ленобласти во время пожара погиб 2-летний малыш. Его нашли при разборе конструкций дома

    1742
    обсудить

    При разборе сгоревших конструкций дома в Выборгском районе Ленобласти нашли тело двухлетнего ребёнка. Об этом 17 сентября сообщает 47news, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

    Его родителей с ещё одним несовершеннолетним доставили в больницу с ожогами. Уточняется, что на данный момент мать находится в тяжёлом психологическом состоянии.

    В ГУ МЧС по Ленобласти сообщали, что сегодня в 14:35 поступил сигнал о пожаре в посёлке Зайцево — воспламенился одноэтажный дом. Огонь охватил 120 квадратных метров. Ликвидировать возгорание удалось к 16:39.

    Районный отдел областного СК выясняет обстоятельства произошедшего.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close