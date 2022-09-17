В Ленобласти во время пожара погиб 2-летний малыш. Его нашли при разборе конструкций дома

При разборе сгоревших конструкций дома в Выборгском районе Ленобласти нашли тело двухлетнего ребёнка. Об этом 17 сентября сообщает 47news, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.



Его родителей с ещё одним несовершеннолетним доставили в больницу с ожогами. Уточняется, что на данный момент мать находится в тяжёлом психологическом состоянии.



В ГУ МЧС по Ленобласти сообщали, что сегодня в 14:35 поступил сигнал о пожаре в посёлке Зайцево — воспламенился одноэтажный дом. Огонь охватил 120 квадратных метров. Ликвидировать возгорание удалось к 16:39.

