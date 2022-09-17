Шла по улице в крови. В Оренбуржье задержали возможного насильника школьницы

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об изнасиловании малолетней. По версии следствия, накануне 52-летний мужчина делал нехорошее с девятилетней девочкой в Оренбургской области.
По предварительным данным, мужчина встретил третьеклассницу на улице Новотроицка и убедил её отправиться с ним в квартиру. Там и случилось страшное, сообщает 17 сентября пресс-служба ведомства.
Подозреваемый был задержан. Ход расследования — на контроле в центральном аппарате СКР.
Как сообщают местные СМИ, очевидцы обнаружили девочку идущей по улице Новотроицка, она была вся в крови. Забежав в магазин, школьница рассказала, что её похитил мужчина, привёл к себе домой и изнасиловал.