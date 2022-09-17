В Госдепе договариваются с Москвой об упрощении выдачи россиянам виз США

Госдеп США договаривается с Москвой о возможности увеличения числа консульских служащих в американской дипмиссии в России. Так россиянам будет проще получать визы этого государства. Об этом 17 сентября пишет ТАСС со ссылкой на интервью заместителя госсекретаря страны по политическим делам Виктории Нуланд телеканалу «Дождь»* (признан в РФ СМИ-иноагентом).



«Это (запрет виз для россиян. — Прим. ред.) не то, чего бы мы сейчас хотели. На самом деле мы даже ведём переговоры с министерством иностранных дел о том, чтобы в Москву приехало больше консульских служащих, чтобы россиянам было проще получать визы», — заявила собеседница медиа.

