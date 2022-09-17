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    Эрдоган заявил, что Турция стремится к членству в ШОС

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    Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о стремлении Анкары стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом он сказал журналистам по итогам саммита в Самарканде.

    «Теперь нашим следующим процессом будут шаги по этой работе. В этом и заключается наша цель», — ответил он на вопрос журналиста о том, рассматривает ли страна возможность стать членом ШОС (цитата по ТАСС).

    Напомним, 15–16 сентября в Самарканде прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества. В нём приняли участие президенты России, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Турции, Ирана, Монголии, а также председатель КНР и премьер-министр Пакистана.

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