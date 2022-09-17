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    Неизвестные сожгли две машины на территории особняка Дмитрия Киселева в Крыму

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    В Коктебеле неизвестные пробрались на территорию особняка российского телеведущего, директора агентства «Россия сегодня» Дмитрия Киселева и сожгли два автомобиля. Об этом 17 сентября сообщают «Вести».

    В МВД по Республике Крым уточнили, что инцидент произошел сегодня ночью. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Преступников ищут.

    По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», на вилле Киселева сгорели внедорожник Land Rover и гольф-кар. Камеры сняли, как злоумышленник в бахилах, скрывающий лицо под медицинской маской, пробирается на территорию и поджигает машины.

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