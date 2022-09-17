В Петербург прибыла внушительная партия вакцины «Спутник V»

На склад ОАО «Фармбаза» в Петербурге поставили внушительную партию вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»).



В ближайшее время по медучреждениям развезут 100 тысяч прибывших комплектов доз. Об этом 17 сентября сообщается в Telegram-канале городского комитета по здравоохранению. Список прививочных пунктов — здесь.



Последняя поставка была гораздо менее масштабной — в конце августа сообщалось о партии аналогичной вакцины в количестве 51 тыс. комплектов доз.

