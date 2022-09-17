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    COVID-19

    В Петербург прибыла внушительная партия вакцины «Спутник V»

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    На склад ОАО «Фармбаза» в Петербурге поставили внушительную партию вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»).

    В ближайшее время по медучреждениям развезут 100 тысяч прибывших комплектов доз. Об этом 17 сентября сообщается в Telegram-канале городского комитета по здравоохранению. Список прививочных пунктов — здесь.

    Последняя поставка была гораздо менее масштабной — в конце августа сообщалось о партии аналогичной вакцины в количестве 51 тыс. комплектов доз.

    «Фонтанка» писала, что за сутки в Петербурге выявили 4 152 новых случая коронавируса (накануне их было 3 879). При этом поправились 3 012 пациентов, а скончались 24.

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