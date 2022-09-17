Нур-Султан — в прошлом. Столице Казахстана вернули прежнее название

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о внесении поправок в конституцию страны. Об этом 17 сентября говорится на его официальном сайте.



Согласно изменениям, столица страны вновь возвращает себе имя Астана. А президент сможет избираться лишь один раз на семилетний срок.



1 сентября Токаев объявил о внеочередных президентских и парламентских выборах, они должны состояться осенью. Кроме того, он провозгласил новый экономический курс и предложил провести до середины 2023 года в Казахстане «перезагрузку» политической системы и обновить таким образом правительство, парламент и институт президентства.

