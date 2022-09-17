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    Нур-Султан — в прошлом. Столице Казахстана вернули прежнее название

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    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о внесении поправок в конституцию страны. Об этом 17 сентября говорится на его официальном сайте.

    Согласно изменениям, столица страны вновь возвращает себе имя Астана. А президент сможет избираться лишь один раз на семилетний срок.

    1 сентября Токаев объявил о внеочередных президентских и парламентских выборах, они должны состояться осенью. Кроме того, он провозгласил новый экономический курс и предложил провести до середины 2023 года в Казахстане «перезагрузку» политической системы и обновить таким образом правительство, парламент и институт президентства.

    Город основан в 1830 году как казачье поселение. Его первое название — Акмолинск. В 1961 году его переименовали в Целиноград, в 1992 году — в Акмолу. В декабре 1997 года президент Нурсултан Назарбаев перенёс столицу из Алма-Аты в Акмолу, и весной 1998 года её переименовали в Астану (в переводе с казахского языка — столица). В марте 2019 года у неё появилось новое имя — Нур-Султан, в честь первого президента Назарбаева, идею высказал президент Касым-Жомарт Токаев. В начале осени депутатская группа парламентариев «Жана Казахстан» («Новый Казахстан») предложила вернуть прежнее название.

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