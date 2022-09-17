Минтранс: Безопасность полетов в России обеспечена на высоком уровне

Безопасность полетов на воздушных судах российских авиакомпаний обеспечивается на высоком уровне. Об этом 17 сентября заявили в Минтрансе.
«Безопасность полетов на воздушных судах российских авиакомпаний обеспечивается на высоком уровне и соответствует всем мировым стандартам», — цитирует заявление ведомства ТАСС.
Так Минтранс отреагировал на предупреждение Международной организации гражданской авиации (ICAO) «об угрозе безопасности полетов самолетами российских авиакомпаний». Ведомство отметило, что информация организации «не соответствует фактическому положению дел».
Отмечается, что сомнения ICAO возникли в результате «двойной» регистрации самолетов, однако в министерстве заверили, что Росавиация продолжает осуществлять техобслуживание и контроль за поддержанием летной годности перерегистрированных судов в соответствии с Федеральными авиационными правилами.
Ранее ICAO присвоила «красный флажок» России на своем сайте из-за опасений по поводу эксплуатации воздушных судов, оставшихся без поддержки производителя из-за санкций. АТОР пишет, что сложностей с поставкой запчастей, ремонтом и обслуживанием воздушных судов сейчас не отрицают ни авиационные власти России, ни участники рынка, ни эксперты отрасли.