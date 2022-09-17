Минтранс: Безопасность полетов в России обеспечена на высоком уровне

«Безопасность полетов на воздушных судах российских авиакомпаний обеспечивается на высоком уровне и соответствует всем мировым стандартам», — цитирует заявление ведомства ТАСС .

Безопасность полетов на воздушных судах российских авиакомпаний обеспечивается на высоком уровне. Об этом 17 сентября заявили в Минтрансе.

Отмечается, что сомнения ICAO возникли в результате «двойной» регистрации самолетов, однако в министерстве заверили, что Росавиация продолжает осуществлять техобслуживание и контроль за поддержанием летной годности перерегистрированных судов в соответствии с Федеральными авиационными правилами.



Ранее ICAO присвоила «красный флажок» России на своем сайте из-за опасений по поводу эксплуатации воздушных судов, оставшихся без поддержки производителя из-за санкций. АТОР пишет, что сложностей с поставкой запчастей, ремонтом и обслуживанием воздушных судов сейчас не отрицают ни авиационные власти России, ни участники рынка, ни эксперты отрасли.

