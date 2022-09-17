МВД Германии требует отстранить Россию от футбольного Евро-2024

Президент Союза европейских ассоциаций Александер Чеферин получил письмо от министра внутренних дел Германии Нэнси Фезер с требованием отстранить сборные России и Белоруссии от участия в чемпионате Европы 2024 года. Об этом пишет 17 сентября Der Spiegel.



«Россия, которая нарушает международное право, а также Белоруссия, как ключевой сторонник российского руководства, должны быть исключены из всех международных футбольных турниров. Футбол должен оправдать свою ответственную роль и продемонстрировать единую позицию против нарушения прав человека. Все виновные должны быть лишены всякой возможности заниматься спортом, оказывать влияние или представлять себя каким-либо другим образом», — написала министр внутренних дел Германии.

