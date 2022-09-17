Пять тысяч человек приняли участие в «Кроссе нации» в Петербурге

В Петербурге состоялся Всероссийский день бега «Кросс нации». Как сообщили 17 сентября в комитете по спорту, на старт вышли 5 000 человек.
Одним из участников забега стал председатель комспорта — заслуженный мастер спорта РФ и серебряный призер Олимпиады-1996 Антон Шантырь.
Место старта находилось на Крестовском острове. Участники в разных возрастных категориях преодолели дистанцию 5 км. Маршрут пробега проходил по Южной дороге, Теннисной аллее, по Северной дороге к Северной аллее и далее обратно к «Газпром Арене».
Заявиться можно было бесплатно в одну из возрастных категорий: 14–19 лет; 20–29 лет; 30–39 лет; 40–49 лет; 50–59 лет; 60–69 лет; 70 лет и старше.
Дополнительно награждались лица с инвалидностью по зрению, лица с поражением опорно-двигательного аппарата, передвигающиеся без ТСР, лица с особенностями интеллектуального развития. Каждому участнику забега вручается медаль на финише.
Напомним, что в связи с проведением Всероссийского дня бега «Кросс нации» 17 сентября с 9:30 до 12:30 было перекрыто движение по Бодрову переулку, Северной дороге от Бодрова переулка до Яхтенного моста, набережной Гребного канала, Теннисной, Велосипедной, Центральной и Футбольной аллеям и Южной дороге от Теннисной аллеи до стадиона «Газпром Арена».