Пять тысяч человек приняли участие в «Кроссе нации» в Петербурге

В Петербурге состоялся Всероссийский день бега «Кросс нации». Как сообщили 17 сентября в комитете по спорту, на старт вышли 5 000 человек.



Одним из участников забега стал председатель комспорта — заслуженный мастер спорта РФ и серебряный призер Олимпиады-1996 Антон Шантырь.



Место старта находилось на Крестовском острове. Участники в разных возрастных категориях преодолели дистанцию 5 км. Маршрут пробега проходил по Южной дороге, Теннисной аллее, по Северной дороге к Северной аллее и далее обратно к «Газпром Арене».

