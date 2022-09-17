Петербургские пенсионерки «спасали» родственников от ответственности, отдавая деньги непонятно кому. Предполагаемый миллионер уже задержан

Очередного «предприимчивого» петербуржца задержали за работу по классической схеме: звонок наивной бабушке — и деньги в кармане. Как сообщает 17 сентября пресс-служба ГУ МВД по городу и области, жертвами мошенника стали две пенсионерки.



84-летняя жительница дома на набережной реки Фонтанки рассказала полицейским, что 15-го числа около двух часов ночи ей поступил тревожный звонок: на другом конце провода уверяли, что ее сын и внучка попали в ДТП, а чтобы не привлекать их к ответственности, нужно 520 тысяч рублей. Деньги она отдала курьеру. По такой же схеме обманули 85-летнюю хозяйку квартиры в доме на Пражской, только с нее потребовали уже 900 тысяч.

