Пьяная езда лишила жизни пассажира авто под Петербургом. Машина закончила путь колесами в небо

Смертельное ДТП произошло накануне днём в Киришском районе Ленобласти. Пьяный водитель не справился с управлением и съехал с трассы в кювет, после чего автомобиль перевернулся.



За рулём Renault был 50-летний мужчина. Он вёз в машине 51-летнего пассажира, который скончался на месте аварии. Об этом 17 сентября сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.