Пьяная езда лишила жизни пассажира авто под Петербургом. Машина закончила путь колесами в небо

Смертельное ДТП произошло накануне днём в Киришском районе Ленобласти. Пьяный водитель не справился с управлением и съехал с трассы в кювет, после чего автомобиль перевернулся.
За рулём Renault был 50-летний мужчина. Он вёз в машине 51-летнего пассажира, который скончался на месте аварии. Об этом 17 сентября сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Водителя автомобиля госпитализировали в тяжёлом состоянии. Было установлено, что он управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. Ранее его уже лишали прав за отказ от освидетельствования.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по третьей части 264-й статьи УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека»).