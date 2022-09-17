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    Пьяная езда лишила жизни пассажира авто под Петербургом. Машина закончила путь колесами в небо

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    Смертельное ДТП произошло накануне днём в Киришском районе Ленобласти. Пьяный водитель не справился с управлением и съехал с трассы в кювет, после чего автомобиль перевернулся.

    За рулём Renault был 50-летний мужчина. Он вёз в машине 51-летнего пассажира, который скончался на месте аварии. Об этом 17 сентября сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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    Водителя автомобиля госпитализировали в тяжёлом состоянии. Было установлено, что он управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. Ранее его уже лишали прав за отказ от освидетельствования.

    В отношении мужчины возбудили уголовное дело по третьей части 264-й статьи УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека»).

    Фото: Дорожный инспектор.

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