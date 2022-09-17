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    Убеждал, что подобрал. В Петербурге задержали водителя каршеринга с запретным в кармане

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    27-летний водитель каршерингового Nissan привлёк внимание полицейских в Адмиралтейском районе Петербурга. Подозрительное поведение мужчины можно было списать на алкогольное опьянение, но, как выяснилось, дело не в нём.

    В патрульной машине у дома 8 по улице Труда его попросили подуть «в трубочку», но результаты алкотестера оказались нулевыми. Пакет с наркотиками, найденный в его куртке во время досмотра, подтвердил возникшую догадку. Об этом 17 сентября сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    «Сначала мужчина заявил полицейским, что пакет нашел случайно, однако анализ сообщений в его телефоне показал, что задержанный имеет прямое отношение к незаконному обороту наркотиков и сам их употребляет», — добавили в пресс-службе.

    Выяснилось, что гражданин — житель Кирова. В его отношении возбудили уголовное дело по 30 и 228.1 статьям УК РФ («Попытка незаконного сбыта наркотических средств»). Его задержали.

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