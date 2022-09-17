Убеждал, что подобрал. В Петербурге задержали водителя каршеринга с запретным в кармане

27-летний водитель каршерингового Nissan привлёк внимание полицейских в Адмиралтейском районе Петербурга. Подозрительное поведение мужчины можно было списать на алкогольное опьянение, но, как выяснилось, дело не в нём.



В патрульной машине у дома 8 по улице Труда его попросили подуть «в трубочку», но результаты алкотестера оказались нулевыми. Пакет с наркотиками, найденный в его куртке во время досмотра, подтвердил возникшую догадку. Об этом 17 сентября сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

