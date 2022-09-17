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    COVID-19

    В Петербурге снова больше 4 тысяч случаев ковида за сутки. Такого не видели с лета

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    В России за последние сутки выявили 58 305 новых заболевших COVID-19, это чуть меньше, чем было вчера (59 035), говорится в сообщении оперштаба от 17 сентября.

    Госпитализировано 4 216 человек, на 0,9% больше, чем 16 сентября. Выздоровели 49 962 пациента, а скончались 107.

    В Петербурге 4 152 случая за сутки (вчера было 3 879), заболеваемость продолжает расти с начала сентября. Последний раз больше 4 тысяч инфицированных за день в городе было 28 августа. Вылечились 3 012 горожан, умерли 24 человека. Всего с начала пандемии в городе выявлено 1 715 663 диагноза COVID-19.

    В Ленобласти 1 083 новых заболевших и 996 выздоровевших, никто не умер. Лидер по новым случаям — Москва, где заболели 7 077 жителей.

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