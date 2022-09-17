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    На берегу Черной речки нашли школьницу после заявления об изнасиловании

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    Полиции Приморского района пришлось узнать много нового о нравах современной молодежи после выезда на сообщение об изнасиловании.

    В единую службу 112 сигнал о том, что у дома 18 по набережной Черной речки мужчина пытается изнасиловать женщину, поступило 15 сентября около половины одиннадцатого вечера. Об этом стало известно «Фонтанке» 17 сентября.

    Когда наряд прибыл на место, то нашел там только 15-летнюю нетрезвую девушку. Она, по предварительной информации, сообщила, что выпивала в компании двоих мужчин, а потом занялась с ними сексом.

    Подростка увезли в больницу в состоянии средней тяжести, но после оказания медицинской помощи отпустили на амбулаторное лечение.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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