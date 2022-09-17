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    Псковича задержали в Петербурге по делу об оправдании терроризма за комментарии в соцсети два года назад

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    Интернет-серфинг принес сотрудникам центра «Э» в Петербурге очередной улов — 34-летнего жителя Пскова, который приехал в город на Неве на заработки.

    Мужчину, официально нигде не трудоустроенного, задержали накануне около семи утра в Шушарах, стало известно «Фонтанке» 17 сентября. Дверь в дом в поселке Писковичи открывали вместе со спецназом. Из помещения изъяли все электронные носители.

    Подозреваемого отвезли в СК Фрунзенского района, чтобы он объяснил, зачем в апреле два года назад из квартиры на Малой Балканской улице он размещал в социальной сети «ВКонтакте» публикации и комментарии, оправдывающие терроризм.

    После этого мужчину поместили в камеру временного содержания, пока на двое суток.

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