Ждите дождей. Суббота в Петербурге будет мокрой и прохладной

Осень окончательно закрепилась в городе на Неве и уходить уже не собирается. Тучи висят над Петербургом, периодически остужая его.



В субботу, 17 сентября, ждать тепла тоже не стоит. По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, днем воздух прогреется до +12…+14 градусов, на небе будет облачно с прояснениями, ветер южный, 3–8 м/с, ожидаются дожди. Всему виной периферия циклона, уже несколько дней кружащего над Карелией. К 10 утра в Северной столице +11.

