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    Ждите дождей. Суббота в Петербурге будет мокрой и прохладной

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    Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру»
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    Осень окончательно закрепилась в городе на Неве и уходить уже не собирается. Тучи висят над Петербургом, периодически остужая его.

    В субботу, 17 сентября, ждать тепла тоже не стоит. По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, днем воздух прогреется до +12…+14 градусов, на небе будет облачно с прояснениями, ветер южный, 3–8 м/с, ожидаются дожди. Всему виной периферия циклона, уже несколько дней кружащего над Карелией. К 10 утра в Северной столице +11.

    Синоптик обещает, что в воскресенье будет теплее, а дождей станет меньше. Северо-Западное УГМС прогнозирует кратковременные осадки. Ночью похолодает до +8...+10 градусов, а днем температура повысится до +13...+15.

    Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру»

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