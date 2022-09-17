Медуллобластома — это даже выговорить не сразу получается. Мальчику нужна помощь

У Айсултана злокачественная опухоль головного мозга — медуллобластома. Ему всего 11 лет. И есть шанс его спасти.

Поделиться Поделиться





«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Айсултан Дуйсеш, 11 лет.

Злокачественная опухоль головного мозга — медуллобластома.

Спасёт протонная терапия. Не хватает 1 774 133 рублей.

«В конце марта сын начал жаловаться на сильные боли в правом виске. Эти боли не проходили ни днем, ни ночью. Айсултан стал буквально угасать на наших глазах. Мы сразу забили тревогу, потому что наша семья уже пережила страшную трагедию: три года назад от злокачественной опухоли головного мозга умерла наша дочь.



Сыну сделали МРТ, и самые страшные предположения подтвердились: у Айсултана тоже выявили опухоль головного мозга.

В Казахстане, где мы живем, сыну сделали операцию, но полностью удалить злокачественное образование не удалось. Остаточная опухоль стала быстро расти.

Родные и близкие помогли нам собрать средства для поездки в Москву. В Центре нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко сыну провели вторую операцию. На этот раз опухоль удалили полностью, но врачи сказали, что при таком заболевании часто случается рецидив, и тогда спасти ребенка будет уже практически невозможно. По назначенному протоколу лечения Айсултану необходимо облучение протонами в клинике Санкт-Петербурга. Параллельно ему проведут еще один курс химиотерапии. Только тогда можно будет надеяться на спасение сына. Лечение будет платным, так как Айсултан не гражданин России.



Прошу, помогите нашей семье. Самим нам никогда не собрать такой огромной суммы». Ерлан Шаманов, Казахстан.

Николай Воробьев, заведующий отделением протонной терапии Центра протонной терапии Медицинского института имени Березина Сергея (Санкт-Петербург):

«Учитывая диагноз Айсултана и агрессивный характер опухоли, требуется проведение курса протонной терапии с параллельной химиотерапией. Данный метод позволяет эффективно и с минимальным риском осложнений провести облучение, подавая максимальные дозы радиации в центр опухоли, одновременно снижая интенсивность излучения на ее границе».



Контакты для оказания помощи:

8–800–250–75–25, звонок по России бесплатный.

Благотворительная линия от МТС

тел./факс (495) 926–35–63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8–921–424–27–12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

ИЛИ ЗДЕСЬ



Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.



Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

