Баскетбольный «Зенит» не смог провести презентацию по-чемпионски

Баскетбольный клуб «Зенит» провел презентацию обновленной команды в СК «Юбилейный» 16 сентября. К сожалению, аншлаг действующим чемпионам Единой Лиги ВТБ собрать не удалось.
На мероприятии изначально ожидалось около 500 самых преданных болельщиков, однако пришло не более 400, хотя билеты распространялись бесплатно. Кроме того, болельщики не знали имена большинства новичков команды.
В своей речи главный тренер Хавьер Паскуаль сказал: «Мы открываем новую книгу и начинаем первую главу», но вспоминал предсезонную речь сезона 2020/21 («Мы сделаем все, чтобы вы гордились нами).
Когда болельщиков позвали на автограф-сессию, то большая часть из них ушла.
Напомним, что баскетбольный «Зенит» — действующий чемпион Единой лиги. В финале сезона 2021/22 петербуржцы обыграли ЦСКА в серии до четырех побед со счетом 4–3.
Обновленную команду «Зенит» можно будет увидеть во время предсезонного Кубка Кондрашина и Белова 17 и 18 сентября. Среди соперников — ЦСКА, МБА, «Пари НН».