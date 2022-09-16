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    Столичная полиция спасла кошек от живодера, а живодера — от людской расправы

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    Полиция Москвы задержала молодого человека, который публиковал в соцсетях видео со своими издевательствами над кошками. Об этом 16 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

    Кадры, на которых человек в черном пальто и с краской на лице мучает животных, вызвали широкий резонанс. В одном ролике юноша угрожал залить кошку из перцового баллончика, в другом — давил кота ногами. По данным ряда изданий, пользователи соцсетей настолько впечатлились увиденным, что стали приходить к дому предполагаемого мучителя.

    «Полиция оперативно установила, где живет юноша. По адресу проживания были изъяты кот и кошка, их передали ветеринарам», — рассказал собеседник агентства.

    На месте работает следственно-оперативная группа, обстоятельства устанавливаются.

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