Столичная полиция спасла кошек от живодера, а живодера — от людской расправы

Полиция Москвы задержала молодого человека, который публиковал в соцсетях видео со своими издевательствами над кошками. Об этом 16 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.



Кадры, на которых человек в черном пальто и с краской на лице мучает животных, вызвали широкий резонанс. В одном ролике юноша угрожал залить кошку из перцового баллончика, в другом — давил кота ногами. По данным ряда изданий, пользователи соцсетей настолько впечатлились увиденным, что стали приходить к дому предполагаемого мучителя.