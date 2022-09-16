Девять макак прилетели в Петербург с юга России

Инспекторы Россельхознадзора проверили документы у гостей из Краснодарского края, прилетевших в Петербург. Речь идет об обезьянах, участь которых — жизнь в Ленобласти. Об этом 16 сентября сообщают 47news со ссылкой на Северо-Западное управление ведомства.



Девять макак-резусов приземлились в Пулково в пятницу. Их состояние специалисты оценили как удовлетворительное, документы тоже в порядке. После этого «медосмотра» животные поехали в Ленобласть.

