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    Девять макак прилетели в Петербург с юга России

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    Инспекторы Россельхознадзора проверили документы у гостей из Краснодарского края, прилетевших в Петербург. Речь идет об обезьянах, участь которых — жизнь в Ленобласти. Об этом 16 сентября сообщают 47news со ссылкой на Северо-Западное управление ведомства.

    Девять макак-резусов приземлились в Пулково в пятницу. Их состояние специалисты оценили как удовлетворительное, документы тоже в порядке. После этого «медосмотра» животные поехали в Ленобласть.

    Фото: Северо-Западное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
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    С начала года через грузовой терминал Пулково прошли 18 обезьян: 13 макак-резусов, две игрунки, два красноухих тамарина и один эдипов тамарин.

    Фото: Северо-Западное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору

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