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    Грузовик горел в промзоне у ЛАЭС и оставил жителей Соснового Бора без света

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    Грузовую машину тушили в промзоне Ленинградской атомной электростанции. Scania компании-подрядчика разгружала асфальт, задела линию электропередачи и загорелась, пишет 16 сентября 47news.

    По данным издания, инцидент произошел в пятницу около половины пятого вечера. На место прибыли 12 сотрудников МЧС и три единицы техники, возгорание ликвидировали к 16:51, никто не пострадал.

    Администрация ЛАЭС сообщила, что в результате произошло замыкание линии электропередачи напряжением 110 кВ, из-за чего часть города осталась без света, а кто-то из жителей жаловался на отсутствие холодной воды. Электричество в дома полностью вернули к 18:30. На режим работы энергоблоков ЛАЭС происшествие не повлияло.

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