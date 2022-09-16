«Не продемонстрировали заинтересованности». США не собираются встречаться с Россией на Генассамблее ООН

Делегация США не намерена встречаться с российскими коллегами на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По словам представителя США при международной организации Линды Томас-Гринфилд, на данном этапе Москва не заинтересована в диалоге.
«Мы намерены провести встречи с украинской делегацией, однако на данном этапе нет никаких планов относительно встреч с представителями России. Они не продемонстрировали заинтересованности в дипломатии», — цитирует выступление Томас-Гринфилд в ходе брифинга для журналистов вечером 16 сентября РИА Новости.
Также представитель США при ООН отметила, что, согласно их ожиданиям, конфликт на Украине не станет доминирующей темой на повестке Генассамблеи ООН. В то же время Вашингтон «не намерен игнорировать данные события», подчеркнула американский дипломат.
Напомним, что неделя высокого уровня сессии Генеральной ассамблеи ООН пройдёт с 20 по 26 сентября в Нью-Йорке.