Мошенники похитили у раненого участника СВО 3 млн рублей компенсации

Участник специальной военной операции из Ростовской области лишился 2,8 млн рублей компенсации и выданных в кредит 650 тысяч рублей. Теперь семья пытается свести концы с концами. Историю 16 сентября рассказали в RT.



28-летний Леонид отправился в феврале служить в Донбасс по контракту. В мае он получил серьезные ранения и попал в госпиталь. Пока он лежал в больнице, успел получить компенсацию и тут же ее потерять.



Мужчине позвонили мошенники, начали рассказывать про угрозу и про «безопасные счета». Контрактник испугался за свои заработанные кровью деньги и поступил так, как ему продиктовал голос из трубки. А потом еще кредит оформил на 650 тысяч. И тоже отправил всю сумму на счета обманщиков. «Контрактник несколько раз звонил на номер мошенников, просил вернуть деньги, но над ним только посмеялись», — рассказывает канал.

