«Не готов — не надо». Путин оценил возможность переговоров с Зеленским

Украина сама отказывается от переговоров с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин 16 сентября на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.



«Первое условие, чтобы они [власти Украины] согласились, они же не хотят. Господин Зеленский же объявил публично, что он не готов и не хочет разговаривать с Россией. Ну, не готов — не надо», — подчеркнул Путин.



Он также поблагодарил президента Турции Реджепа Эрдогана за содействие в решении украинского конфликта. По его словам, он «все время» предлагает организовать встречу Путина и Зеленского. «Президент Турции вносит существенный вклад в нормализацию обстановки, в том числе в решение ситуации с продовольствием», — добавил российский лидер.

