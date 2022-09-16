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    Боевые действия на Украине

    «Не готов — не надо». Путин оценил возможность переговоров с Зеленским

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    Украина сама отказывается от переговоров с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин 16 сентября на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.

    «Первое условие, чтобы они [власти Украины] согласились, они же не хотят. Господин Зеленский же объявил публично, что он не готов и не хочет разговаривать с Россией. Ну, не готов — не надо», — подчеркнул Путин.

    Он также поблагодарил президента Турции Реджепа Эрдогана за содействие в решении украинского конфликта. По его словам, он «все время» предлагает организовать встречу Путина и Зеленского. «Президент Турции вносит существенный вклад в нормализацию обстановки, в том числе в решение ситуации с продовольствием», — добавил российский лидер.

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