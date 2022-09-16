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    «Апология» больше не иноагент. Минюст снял свою маркировку

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    Минюст РФ исключил правозащитную организацию «Апология» из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. О соответствующем распоряжении вечером 16 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

    «ООО «Апология» исключено из реестра в связи с отсутствием финансирования от иностранных источников в течение года, предшествовавшего дню подачи заявления об исключении из реестра», — уточняется в сообщении Минюста.

    «Апология» существует по меньшей мере с 2018 года и оказывает бесплатную юридическую помощь задержанным во время протестных акций и обеспечивает правовое сопровождение по делам о нарушении прав человека. Согласно собственному отчёту организации, только в первом квартале 2022 года она сопровождала 1150 дел об административных правонарушениях, преимущественно в связи с уличными протестами из-за спецоперации на Украине. В этот период адвокаты «Апологии» защищали 28 фигурантов 14 уголовных дел.

    В начале мая Министерство юстиции РФ внесло «Апологию» в перечень СМИ — иностранных агентов.

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