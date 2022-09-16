Титов подтвердил, что уходит с поста бизнес-омбудсмена

Борис Титов подтвердил, что покидает пост уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей. Его два срока закончились, а на третий он претендовать не сможет.



«Полномочия закончились. Сегодня эстафету должны подхватить другие. Кто следующий омбудсмен? Ответ на этот вопрос — абсолютная прерогатива президента», — сказал он «Интерфаксу».



Титов считает, что новым бизнес-омбудсменом должен быть человек, имеющий предпринимательский опыт, который «на своей шкуре» ощутил все проблемы и риски создания бизнеса в России. «А если у него есть опыт работы на государство, знание, не понаслышке, что такое бюрократия — то это вообще идеальный кандидат», — добавил Титов.

