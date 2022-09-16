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    Титов подтвердил, что уходит с поста бизнес-омбудсмена

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    Борис Титов подтвердил, что покидает пост уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей. Его два срока закончились, а на третий он претендовать не сможет.

    «Полномочия закончились. Сегодня эстафету должны подхватить другие. Кто следующий омбудсмен? Ответ на этот вопрос — абсолютная прерогатива президента», — сказал он «Интерфаксу».

    Титов считает, что новым бизнес-омбудсменом должен быть человек, имеющий предпринимательский опыт, который «на своей шкуре» ощутил все проблемы и риски создания бизнеса в России. «А если у него есть опыт работы на государство, знание, не понаслышке, что такое бюрократия — то это вообще идеальный кандидат», — добавил Титов.

    Полномочия Бориса Титова закончились еще в июне, однако до назначения нового уполномоченного он продолжает координировать работу аппарата.

    Титов занимал пост бизнес-омбудсмена с 2012 года. В 2006–2012 годах — председатель совета директоров, генеральный директор российской компании «Абрау-Дюрсо». В 2018 году участвовал в выборах президента России, запомнилась и стала мемом его реклама, где просто показывалась надпись «… а что Титов?»

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