Врио главреда и гендиректора «КП» стала шеф-редактор Олеся Носова

Временно исполняющим обязанности главного редактора и гендиректора «Комсомольской правды» стала Олеся Носова. До этого она была первым заместителем главреда, шеф-редактором и издателем сайта газеты.



О назначении Носовой 16 сентября сообщает «КП». Она работает в издании с 1994 года.



Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин скончался в командировке в Приморье 14 сентября. Ему было 68 лет, причиной смерти называют инсульт. 16 сентября на Троекуровском кладбище состоялась траурная церемония прощания.

