Почти два десятка участников спецоперации из Петербурга освободили от долгов

Приставы обязаны были приостановить взыскание долгов с военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Как стало известно «Фонтанке», к середине сентября почти два десятка горожан воспользовались этой возможностью. В том числе одна женщина.



«Было приостановлено 30 исполнительных производств по заявлению 18 граждан», — сообщили «Фонтанке» в ГУ ФССП по Петербургу 16 сентября.



Как ранее уточняли в пресс-службе ФССП России, согласно пункту 3 части 1 статьи 40 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в отношении должников, участвующих в боевых действиях «в составе вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, созданных в соответствии с законодательством России, а также по просьбе взыскателей, находящихся в таких же условиях», исполнительные производства подлежат приостановлению частично или полностью.

