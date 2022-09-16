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    Боевые действия на Украине

    Почти два десятка участников спецоперации из Петербурга освободили от долгов

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    Приставы обязаны были приостановить взыскание долгов с военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Как стало известно «Фонтанке», к середине сентября почти два десятка горожан воспользовались этой возможностью. В том числе одна женщина.

    «Было приостановлено 30 исполнительных производств по заявлению 18 граждан», — сообщили «Фонтанке» в ГУ ФССП по Петербургу 16 сентября.

    Как ранее уточняли в пресс-службе ФССП России, согласно пункту 3 части 1 статьи 40 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в отношении должников, участвующих в боевых действиях «в составе вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, созданных в соответствии с законодательством России, а также по просьбе взыскателей, находящихся в таких же условиях», исполнительные производства подлежат приостановлению частично или полностью.

    В случае большинства петербуржцев, речь идет о полной приостановке. То есть принудительно с них теперь этот долг никто требовать не будет.

    Для приостановки достаточно показать судебному приставу-исполнителю оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающие участие в СВО. Это может сделать как сам должник, так и его представители. Может инициировать приостановку и сам судебный пристав, «если ему стали известны обстоятельства», являющиеся основаниями для этого.

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