ЦБ планирует начать тестировать цифровой рубль с реальными клиентами с 1 апреля 2023 года

Банк России активно работает над проектом цифрового рубля и считает его важным для развития финансовой системы. Регулятор планирует начать его тестирование в реальных условиях с 1 апреля 2023 года. Об этом на пресс-конференции 16 сентября заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

По её словам, сейчас ЦБ тестирует цифровой рубль с 15 банками. Отрабатывается открытие кошельков, осуществление переводов между гражданами, оплата товаров и услуг, а также проверяются другие функции.