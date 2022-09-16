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    ЦБ планирует начать тестировать цифровой рубль с реальными клиентами с 1 апреля 2023 года

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    Банк России активно работает над проектом цифрового рубля и считает его важным для развития финансовой системы. Регулятор планирует начать его тестирование в реальных условиях с 1 апреля 2023 года. Об этом на пресс-конференции 16 сентября заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

    По её словам, сейчас ЦБ тестирует цифровой рубль с 15 банками. Отрабатывается открытие кошельков, осуществление переводов между гражданами, оплата товаров и услуг, а также проверяются другие функции.

    «Хотим уже с реальными клиентами приступить [к тестированию] <...> где-то с 1 апреля 2023 года», — сообщила Набиуллина. Тестировать цифровой актив будут на ограниченном количестве клиентов.

    Отвечая на другой вопрос, глава ЦБ напомнила позицию регулятора по легализации криптовалют в России: банк готов обсуждать способы их использования для международных расчётов, но продолжает выступать против использования криптовалюты как средства платежа и её свободного обращения внутри страны. По оценке Набиуллиной, большим потенциалом для международных расчётов обладают как раз цифровые валюты центральных банков.

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