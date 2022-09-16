ЦБ планирует начать тестировать цифровой рубль с реальными клиентами с 1 апреля 2023 года

Банк России активно работает над проектом цифрового рубля и считает его важным для развития финансовой системы. Регулятор планирует начать его тестирование в реальных условиях с 1 апреля 2023 года. Об этом на пресс-конференции 16 сентября заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
По её словам, сейчас ЦБ тестирует цифровой рубль с 15 банками. Отрабатывается открытие кошельков, осуществление переводов между гражданами, оплата товаров и услуг, а также проверяются другие функции.
«Хотим уже с реальными клиентами приступить [к тестированию] <...> где-то с 1 апреля 2023 года», — сообщила Набиуллина. Тестировать цифровой актив будут на ограниченном количестве клиентов.
Отвечая на другой вопрос, глава ЦБ напомнила позицию регулятора по легализации криптовалют в России: банк готов обсуждать способы их использования для международных расчётов, но продолжает выступать против использования криптовалюты как средства платежа и её свободного обращения внутри страны. По оценке Набиуллиной, большим потенциалом для международных расчётов обладают как раз цифровые валюты центральных банков.