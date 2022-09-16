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    Троллейбус не мог объехать ДТП в Калининграде, и тут на помощь пришли пассажиры

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    Видео: Администрация Калининграда

    Утром 16 сентября в Калининграде не троллейбус вез пассажиров, а пассажиры троллейбус. Операцию по спасению «рогатого» из затруднительной ситуации заснял один из проезжавших мимо водителей.

    Видео утром пятницы опубликовала в своей группе «ВКонтакте» администрация Калининграда. По их данным, троллейбус не мог проехать по Московскому проспекту города из-за ДТП. В итоге пассажиры вышли и дружно толкали «рогатого» вперед.

    «Какие же прекрасные у нас люди. Особенно если торопятся на работу», — прокомментировали в администрации, добавив, что если и покупать новые троллейбусы, то только с автономным ходом.

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