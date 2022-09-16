Дети, домашние животные, театры и местные товары: раскрываем секрет новых номинаций премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»

Уже совсем скоро, 19 сентября, стартует первый этап городской ежегодной премии «Фонтанка.ру — Признание и влияние» — номинирование. В этом году читателям снова предстоит выбрать победителей в 10 номинациях, из них четыре — абсолютно новые. За три дня до старта мы открываем завесу тайны. В премии «Фонтанки» 2022 года впервые появилась номинация «Детский центр года» — здесь будем выбирать лучшие кружки, секции, частные детские сады и школы, развлекательные центры и прочие учреждения, без которых детство было бы не таким интересным и насыщенным. Если вы знаете, кто в Петербурге готов взять на себя часть родительских забот по воспитанию и развитию будущего поколения — на время отдельных занятий или даже на целый день, — эта номинация для вас.

Не забыли на этот раз и про домашних любимцев. В номинации «Сервис года для животных» мы выберем лучшие зоомагазины, салоны красоты, ветеринарные клиники, гостиницы для животных и прочие зоосервисы. Домашние любимцы требуют внимания и заботы, и в городе достаточно компаний, которые готовы помочь хозяевам сделать жизнь питомцев лучше и удобнее. Не осталась премия и в стороне от волны импортозамещения. Номинация «Сделано в СПб и ЛО» посвящена местным компаниям, производящим лучшую продукцию, независимо от ее номенклатуры, — в Петербурге и Ленинградской области действительно производится много по-настоящему хорошего: от хлеба и молока до турбин или танкеров.

Номинация «Театр года» стала логическим продолжением специальной номинации «Лучший негосударственный театр», который читатели выбирали в прошлом году. Ведь Петербург стал родиной более 100 театров и театральных коллективов: музыкальные и драматические, большие и камерные, общеизвестные и нацеленные на узкую аудиторию. Главное, что все находят своего зрителя. Остальные шесть номинаций хорошо знакомы — именно благодаря большой активности читателей они остались в списке на 2022 год. «Банк года» — финансовым учреждениям непросто пришлось в 2022 году: санкции, ограничения в обращении с валютой, резкие перепады ключевой ставки. И в этой номинации мы предлагаем отметить те кредитные организации, которые не растерялись и смогли обеспечить максимальный клиентский сервис и поддержку в непростых условиях.



«Вуз года» — современные учебные заведения — не просто места для лекций и семинаров. Это целые образовательные корпорации, где можно получить знания и опыт — основу будущей профессии. Выбираем наиболее достойный вуз, который стал для своих студентов настоящей альма-матер.

«База отдыха года» — выбираем самое уютное, комфортное и привлекательное место за городом, где можно отдохнуть и душой, и телом — как на выходных, так и во время отпуска. Ведь чтобы хорошо отдохнуть, необязательно ехать далеко. Это доказали петербуржцы, которые за последние годы распробовали отдых в санаториях, отелях и на базах отдыха Ленинградской области.

«Онлайн-сервис года» — выбираем те сервисы, которые можно назвать самыми удобными, продвинутыми и востребованными. Все больше времени мы проводим в сети, используя онлайн-сервисы для работы, отдыха, путешествий. В Сети можно заказать еду, посмотреть премьеру фильма, пообщаться с друзьями — интернет-технологии ускоряют многие процессы и упрощают жизнь. «Ресторан/Бар года» — в Петербурге подходящее заведение могут найти и любители кухни определенной страны, и авторских коктейлей, и нежнейшей выпечки. В этой номинации выбираем лучших из всех возможных форматов общепита: от кафе и пекарни с несколькими столиками до больших сетевых ресторанов и даже фудкортов.