Ухаживала за больным и не выдержала. Жительница Парголово взялась за нож из-за нелегкой судьбы

Петербурженка несколько лет ухаживала за тяжелобольным сожителем, но не выдержала его капризов. Однажды она схватилась за нож, а потом сама же вызвала скорую.



Мужчина страдал сосудистой деменцией, сообщает 16 сентября объединенная пресс-служба судов Петербурга. По словам фигурантки, в последнее время он ничего не помнил и не понимал, и ей приходилось его кормить, следить за его гигиеной и давать лекарства. Из-за болезни он бывал капризным и агрессивным. Однажды он долго отказывался вставать с унитаза, тогда женщина так разозлилась, что схватила на кухне нож, чтобы напугать сожителя, а затем «увидела на его футболке кровь».

