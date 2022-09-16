Ухаживала за больным и не выдержала. Жительница Парголово взялась за нож из-за нелегкой судьбы

Петербурженка несколько лет ухаживала за тяжелобольным сожителем, но не выдержала его капризов. Однажды она схватилась за нож, а потом сама же вызвала скорую.
Мужчина страдал сосудистой деменцией, сообщает 16 сентября объединенная пресс-служба судов Петербурга. По словам фигурантки, в последнее время он ничего не помнил и не понимал, и ей приходилось его кормить, следить за его гигиеной и давать лекарства. Из-за болезни он бывал капризным и агрессивным. Однажды он долго отказывался вставать с унитаза, тогда женщина так разозлилась, что схватила на кухне нож, чтобы напугать сожителя, а затем «увидела на его футболке кровь».
Момента нападения фигурантка якобы не запомнила — было установлено, что она несколько раз ударила мужчину ножом в живот. Раны она обработала и вызвала скорую, пострадавшего госпитализировали, а потом благополучно отправили домой. Нападавшая раскаялась, а суд учел, что в последние годы ей пришлось непросто, и назначил ей два года условно с испытательным сроком в полгода.