Набиуллина: В России всегда можно будет свободно обменять иностранные валюты на рубли

Свободная конвертация иностранных валют в рубли всегда будет возможна в России. Об этом на пресс-конференции 16 сентября сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.



Отвечая на вопрос о возможности ввода ограничений на свободную конвертацию валют недружественных стран, Набиуллина напомнила, что доллар и евро для многих держателей стали токсичными, появляются риски заморозки.



«Но поменять валюту на рубли всегда будет возможно», — заявила председатель Банка России.

