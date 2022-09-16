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    Набиуллина: В России всегда можно будет свободно обменять иностранные валюты на рубли

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    Свободная конвертация иностранных валют в рубли всегда будет возможна в России. Об этом на пресс-конференции 16 сентября сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

    Отвечая на вопрос о возможности ввода ограничений на свободную конвертацию валют недружественных стран, Набиуллина напомнила, что доллар и евро для многих держателей стали токсичными, появляются риски заморозки.

    «Но поменять валюту на рубли всегда будет возможно», — заявила председатель Банка России.

    На вопрос, есть ли шансы, что Россия перейдет с плавающего на таргетированный курс рубля, Набиуллина ответила, что она — за плавающий курс. При нем экономика лучше адаптируется к меняющимся внешним условиям, отметила она.

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