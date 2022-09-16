Автобус и трамвай не поделили проспект Энгельса у «Гранд Каньона»

Два тяжеловеса померялись силами на севере Петербурга днем 16 сентября. Результат остановил электротранспорт более чем на полчаса.
ДТП произошло на проспекте Энгельса, на повороте на улицу Шостаковича возле ТРК «Гранд Каньон», сообщает очевидец Максим в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГКУ «Организатор перевозок», в 13:32 там столкнулись трамвай №100 и автобус 199-го маршрута.
Авария обошлась без пострадавших. Трамваи же она задержала почти на 40 минут: с 13:32 до 14:11. Сейчас движение восстановлено. Степень вины участников ДТП устанавливается.