«Санкт-Петербургское южное полукольцо» станет реверсивным возле Гостилиц

На четырехкилометровом участке федеральной трассы А-120 в Ломоносовском районе Ленобласти на несколько недель введут реверсивное движение. Там завершают ремонт.
С 19 сентября по 5 октября на участке с 18-го по 21-й километр автодороги А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» в районе Гостилиц движение транспорта будет организовано в реверсивном режиме со светофорным регулированием, сообщает 16 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Подрядчик будет устанавливать там барьерное ограждение.
Работы на трассе ведет АО «ВАД».