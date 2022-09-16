    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 11

    4 м/с, южн

    743мм

    67%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd59.67eur59.62
    Как общаться с мошенникомКуда пойти на выходныхВсе вокруг болеютОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    «Санкт-Петербургское южное полукольцо» станет реверсивным возле Гостилиц

    1954
    обсудить
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
    ПоделитьсяПоделиться

    На четырехкилометровом участке федеральной трассы А-120 в Ломоносовском районе Ленобласти на несколько недель введут реверсивное движение. Там завершают ремонт.

    С 19 сентября по 5 октября на участке с 18-го по 21-й километр автодороги А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» в районе Гостилиц движение транспорта будет организовано в реверсивном режиме со светофорным регулированием, сообщает 16 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Подрядчик будет устанавливать там барьерное ограждение.

    Работы на трассе ведет АО «ВАД».

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close