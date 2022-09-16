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    Не отдал 3 миллиона. Экс-депутата Выборга задержали за не возвращенный знакомому пенсионеру долг

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    Жителя Каменногорска задержали из-за не возвращенного пожилому знакомому долга. По данным 47news, фигурант — бывший выборгский депутат Александр Ларичев.

    Мужчина попался сотрудникам уголовного розыска два дня назад на Ленинградской улице в Выборге, сообщает издание 16 сентября. По версии следствия, с 2013-го по 2019 год он одалживал деньги у жителя Выборга, которому сейчас исполнилось уже 70 лет. Набралось больше 3 миллионов рублей — деньги пенсионер обратно не получил и в апреле этого года обратился в полицию.

    Фигуранту вменяют мошенничество в особо крупном размере. Он процессуально задержан на двое суток и помещен в камеру, скоро ему изберут меру пресечения.

    Долговые истории с физлицами редко превращаются в уголовные дела — чтобы доказать мошенничество, нужно подтвердить, что заемщик действовал с умыслом: изначально не планировал возвращать деньги. Это непросто, поэтому подобные споры обычно квалифицируют как гражданско-правовые. В этом же случае было возбуждено уголовное дело, а фигурант уже оказался в камере.

    В 2016 году с Ларичевым произошла скандальная история — сообщалось, что его якобы избила охрана выборгского ночного клуба, куда он пришел «проверять работу экстренных служб города».

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