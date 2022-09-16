Не отдал 3 миллиона. Экс-депутата Выборга задержали за не возвращенный знакомому пенсионеру долг

Мужчина попался сотрудникам уголовного розыска два дня назад на Ленинградской улице в Выборге, сообщает издание 16 сентября. По версии следствия, с 2013-го по 2019 год он одалживал деньги у жителя Выборга, которому сейчас исполнилось уже 70 лет. Набралось больше 3 миллионов рублей — деньги пенсионер обратно не получил и в апреле этого года обратился в полицию.

Фигуранту вменяют мошенничество в особо крупном размере. Он процессуально задержан на двое суток и помещен в камеру, скоро ему изберут меру пресечения.



Долговые истории с физлицами редко превращаются в уголовные дела — чтобы доказать мошенничество, нужно подтвердить, что заемщик действовал с умыслом: изначально не планировал возвращать деньги. Это непросто, поэтому подобные споры обычно квалифицируют как гражданско-правовые. В этом же случае было возбуждено уголовное дело, а фигурант уже оказался в камере.

