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    Мультимедийная заметка

    Технологии — стране. Сотовый оператор займется цифровой средой в России

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    Фото: stock.adobe.com
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    билайн займется развитием цифровой среды и экономики российских регионов. В частности, компания поможет в реализации национальных программ и проектов.

    Такая договоренность достигнута на полях Восточного экономического форума-2022 во Владивостоке. Соглашения о сотрудничестве с ПАО «ВымпелКом» подписали главы четырех администраций: Приморского края, республик Бурятия и Хакасия, а также Чукотского автономного округа.

    Договоренности предусматривают совместную работу по таким направлениям, как развитие телекоммуникационной инфраструктуры, реализация национальных проектов, усиление эффективности управленческой деятельности и повышение инвестиционной привлекательности регионов.

    Так, например, технологии билайн по анализу больших данных с помощью искусственного интеллекта помогут в развитии транспортной инфраструктуры, определении потоков и уровня миграции населения, в разработке инновационных программ в сфере туризма. Решения по аудио- и видеоаналитике позволят повысить качество государственных услуг и уровень безопасности в регионах.

    Также значительное внимание будет уделено цифровизации населенных пунктов и совместной работе по таким направлениям, как безопасность и качество дорог, умный город, телемедицина, цифровая образовательная среда, система интеллектуального учета ресурсов и др.

    «Комплексная цифровизация повышает эффективность управления и открывает отличные перспективы для развития экономики регионов, — отметил директор по работе с государственными заказчиками ПАО «ВымпелКом» Александр Шведов. — Мы готовы делиться экспертизой, своими передовыми наработками в этой сфере и предоставлять каналы связи, облачные хранилища, дата-центры, в которых хранится и обрабатывается вся информация. Перечень отраслевых решений, в которых могут применяться наши технологии, весьма обширен. Но, вместе с тем, каждому региону требуется индивидуальный подход, поэтому мы реализуем такие проекты как комплексно, так и путем внедрения отдельных элементов».

    ПАО «ВымпелКом», https://spb.beeline.ru/

    Фото: stock.adobe.com

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