Дом на Бухарестской сбросил с себя бетонную плиту

В Купчино на Бухарестской улице многоэтажка — гроза пешеходов избавилась от очередной детали фасада.
«У магазина «Гранат» на ул. Бухарестской рухнула бетонная плита фасада. На счастье, никого не задело, хотя людей здесь ходит немало», — рассказывают очевидцы 16 сентября в сообществе «Мегаполис+ / Санкт Петербург / Питер / СПБ» «ВКонтакте».
Местные жители говорят, что с этого дома (его номер 72) постоянно что-то осыпается. «Там давно страшно ходить. И под балконами тоже. В доме напротив эти штуки давно сняли», — рассказывает Марина. «На трамвае проезжаю, ужасно выглядит здание», — добавляет Оля.