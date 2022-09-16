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    Дом на Бухарестской сбросил с себя бетонную плиту

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    В Купчино на Бухарестской улице многоэтажка — гроза пешеходов избавилась от очередной детали фасада.

    «У магазина «Гранат» на ул. Бухарестской рухнула бетонная плита фасада. На счастье, никого не задело, хотя людей здесь ходит немало», — рассказывают очевидцы 16 сентября в сообществе «Мегаполис+ / Санкт Петербург / Питер / СПБ» «ВКонтакте».

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    Местные жители говорят, что с этого дома (его номер 72) постоянно что-то осыпается. «Там давно страшно ходить. И под балконами тоже. В доме напротив эти штуки давно сняли», — рассказывает Марина. «На трамвае проезжаю, ужасно выглядит здание», — добавляет Оля.

    Фото: «Мегаполис+ / Санкт Петербург / Питер / СПБ»

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