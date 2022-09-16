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    Все — на уборку. Более 100 городов России проведут осенние «Чистые Игры»

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    В России более чем в 100 городах с 17 по 25 сентября в рамках всероссийского «Осеннего Кубка Чистоты», организованного проектом «Чистые Игры», пройдут экологические соревнования по уборке и сортировке мусора. В Петербурге уже известны две локации, где горожане смогут побороться за звание победителя.

    «Мы проводим такие экологические турниры каждый год. И каждый год нашу затею продолжают поддерживать тысячи людей из всех городов России. Даже в год пандемии игры не прекратились, а лишь изменились в формате. В прошлом году игры прошли в более чем 100 населенных пунктах России, а собрать удалось 146 тонн мусора», — говорит Дмитрий Иоффе, основатель проекта «Чистые Игры».

    На данный момент в Петербурге зарегистрированы две игры: 17 сентября — в Пискаревском парке, и 24 сентября — на Канонерском острове. Зарегистрироваться на соревнования ещё можно успеть.

    Кроме того, в этом году в рамках «Осеннего Кубка Чистоты» пройдёт ещё одна важная экологическая акция — «Вторскамейка». Из пластика, собранного игроками в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Махачкале, Уфе, Москве и Волгограде, будут сделаны скамейки. Они будут установлены в местах проведения «Чистых Игр» в знак того, что эти территории были очищены, а собранный мусор пошёл на благоустройство территории.

    «Брошенная бутылка, собранная волонтером, — это не мусор, а вторсырье, и акция это наглядно показывает», — говорят активисты.

    Также у игроков «Осеннего Кубка Чистоты» есть возможность принять участие в конкурсе клипов, проведенном «Чистыми Играми» совместно с популярной соцсетью. Подробнее об этом можно узнать в официальном паблике «Чистых Игр».

    «Чистые Игры» — общественное движение, возникшее в Санкт-Петербурге в 2014 году из небольшой группы активистов. Впервые идея игр была опробована на реке Вуоксе в Ленинградской области. Это командные соревнования по очистке территорий от мусора и по разделению отходов. Участники решают экологические загадки, находят артефакты, собирают и разделяют мусор, получая за это баллы. Статистика игр ведётся в реальном времени на сайте и в мобильном приложении. В мероприятии участвует от 30 до 1 500 человек, которые собирают за 1 час от 0,5 до 20 тонн мусора. В среднем участник такой игры может собрать в 10 раз больше, чем во время обычных субботников. С 2014 года прошло почти 1 300 таких игр в 24 странах мира.

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