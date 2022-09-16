Все — на уборку. Более 100 городов России проведут осенние «Чистые Игры»

В России более чем в 100 городах с 17 по 25 сентября в рамках всероссийского «Осеннего Кубка Чистоты», организованного проектом «Чистые Игры», пройдут экологические соревнования по уборке и сортировке мусора. В Петербурге уже известны две локации, где горожане смогут побороться за звание победителя.



«Мы проводим такие экологические турниры каждый год. И каждый год нашу затею продолжают поддерживать тысячи людей из всех городов России. Даже в год пандемии игры не прекратились, а лишь изменились в формате. В прошлом году игры прошли в более чем 100 населенных пунктах России, а собрать удалось 146 тонн мусора», — говорит Дмитрий Иоффе, основатель проекта «Чистые Игры».

